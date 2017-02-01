Официальный представитель минздрава: Иногда люди не знают, куда им обращаться по поводу своей болезни

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "За двухлетней период деятельности в Центр электронного здравоохранения министерства здравоохранения обратились 61 452 гражданина".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявила координатор центра Наиля Дашдемирова.

По ее словам, 43 062 обращения (70%) были в форме запроса, а 8 299 (14%) – связаны с лечением: "Кроме того, в течение 2 лет от граждан поступило лишь 365 жалоб, которые были оперативно расследованы соответствующими органами здравоохранения. Некоторые из них были признаны необоснованными, а в отношении отдельных приняли соответствующие меры".

Н.Дашдемирова сказала, что признанные необоснованными жалобы в основном связаны с болезнями граждан: "Так, люди не знают, куда им обращаться в связи с недугом. Жалобы возникают по причине неправильного выбора большинством из них медицинского учреждения. Граждане должны знать, куда обращаться по поводу того или иного заболевания. В первую очередь нужно обращаться в поликлиники. Не имея направления, граждане сразу же обращаются в больницы. Статистика жалоб по столице и регионам равна".

По словам сотрудницы Центра электронного здравоохранения Севды Гафаровой, в течение 2 лет на "горячую линию" 9103 поступило 30 576 обращений, 19 008 (62%) были в форме запроса.