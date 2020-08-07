Одного из новорожденных младенцев продали в бакинском роддоме?

Одна из рожениц в Азербайджане утверждает, что произвела на свет двойняшек, но одного новорожденного продали в роддоме.

Одна из рожениц в Азербайджане утверждает, что произвела на свет двойняшек, но одного новорожденного продали в роддоме.

Как сообщает Report, 31 июля заявитель Айтен Намазова обратилась в Городскую клиническую больницу №3.

Согласно предродовым исследованиям, она была беременна двойней. Однако после родов ей сообщили, что на свет появился один ребенок.

"На шестой неделе беременности я пошла на УЗИ и там мне сказали, что будет двойня. Из-за карантина я не смогла часто ходить на УЗИ. Каждый раз мне говорили, что я беременна двойней. После окончания срока беременности у меня начались схватки. На скорой помощи меня доставили в больницу. Там меня приняла врач по имени Хатира. До родов врачи дважды проверяли сердцебиение плода и каждый раз мне говорили, что будут двойняшки. Схватки усилились и меня повели на роды. Я почувствовала рождение первого ребенка, но тут меня подключили к кислородной подушке, я была не в себе и не услышала крик младенца. Спустя 5-10 минут кислородную маску сняли. Я спросила врачей, родился ли малыш, но они покачали головами. Потом вновь начались схватки, и у меня родилась девочка. После родов врачи отрицали, что УЗИ показывало двойню. Они сказали, что был один плод и ребенок родился ",- заявила А.Намазова.

А.Намазова отметила, что 5 августа они обратились в полицию, но никто не стал рассматривать их заявление. Сегодня молодой матери удалось добиться регистрации заявления: "Я хочу, чтобы нашли человека, укравшего моего ребенка, и наказали его ”.

Пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева заявила Report, что им не поступала жалоба: "Женщина написала в социальных сетях, что обратилась в правоохранительные органы. Если все так, как она говорит, то будет проведено расследование".

Пресс-секретарь Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев заявил Report, что собранные материалы будут переданы в районную прокуратуру.