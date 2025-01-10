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TƏBİB: Один пострадавший в авиакатастрофе выписан на амбулаторное лечение

TƏBİB: Один пострадавший в авиакатастрофе выписан на амбулаторное лечение Один из пострадавших в авиакатастрофе самолета AZAL, произошедшей недалеко от города Актау в Казахстане, выписан из больницы для амбулаторного лечения. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Здоровье
10 января 2025 г. 18:12
TƏBİB: Один пострадавший в авиакатастрофе выписан на амбулаторное лечение

Один из пострадавших в авиакатастрофе самолета AZAL, произошедшей недалеко от города Актау в Казахстане, выписан из больницы для амбулаторного лечения. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

Лечение пятерых других пострадавших продолжается в Yeni Klinika. Из них двое находятся в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии, трое пациентов в удовлетворительном состоянии.

"Выписанный пациент продолжит лечение под наблюдением медицинских учреждений по месту жительства и, при необходимости, будет обеспечен психологической поддержкой. Состояние пациентов, находящихся на стационарном лечении, остается под контролем врачей", - сообщили в TƏBİB.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

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