Один из раненых при взрыве на заводе в Ширване доставлен в Баку

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Один из раненых на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности в Ширване доставлен в Баку.

Об этом на запрос Report сообщила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Лия Байрамова.

По ее словам, раненый направлен в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии в Баку: "В настоящее время в Ширванской центральной городской больнице находятся 7 раненых. Трое из них будут выписаны в ближайшие часы, еще двое - вечером".

Напомним, что 26 июля примерно в 15:30 в утилизационной части завода "Араз" министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики, расположенном в городе Ширван, произошел взрыв. По официальной информации, в результате взрыва 24 человек получили различные телесные повреждения. Раненые госпитализированы в Ширванскую центральную городскую больницу и Ширванский городской диагностический центр. 14 из госпитализированных больных была оказана амбулаторная помощь, после чего они были выписаны домой, состояние 7 раненых оценивается как легкое, состояние троих - средней тяжести. Их лечение продолжается.

Скончались два сотрудника завода - Мамедов Агамир Аллахьяр оглу и Нуриева Ильхама Аскер гызы.