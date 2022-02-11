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Один из 100 уникальных людей в мире: Вижу словно рентген

Один из 100 уникальных людей в мире: Вижу словно рентген 16:37
Здоровье
11 февраля 2022 г. 17:17
Один из 100 уникальных людей в мире: Вижу словно рентген

"Вижу словно рентген и могу видеть внутренние органы человека с точностью вплоть до 1 миллиметра. Будучи врачом по профессии, я могу четко различать болезни".

Об этом восточноевропейскому бюро Report рассказала проживающая в Киеве Виктория Чабаненко.

Отметим, что профессиональный врач Виктория Чабаненко с отличием окончила лечебный факультет Запорожского государственного медицинского университета. Однако несмотря на медицинское образование стиль ее работы отличается от подхода коллег-врачей. Уже более 10 лет она диагностирует и лечит патологии внутренних органов человека благодаря уникальному врожденному таланту без применения медицинской аппаратуры.

"Сначала я провожу обследование по своему методу. После определения диагноза даю свои рекомендации", - говорит она.

Доктор Чабаненко отмечает, что к ней приходят пациенты, патологии которых не были выявлены при обычном медицинском обследовании в медцентрах.

За уникальные способности Чабаненко международный медицинский центр "INDIGO" объявил ее одним из 100 уникальных людей в мире.

В настоящее время Чабаненко работает в основном в Украине и ОАЭ. Благодаря ее особому методу, здоровье восстановили и многие пациенты из Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоOne of world's 100 unique people: "I have an X-ray vision"
Версия на азербайджанском языке ФотоDünyanın 100 unikal insanından biri: “Mən rentgen kimi görürəm”

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