Один из 100 уникальных людей в мире: Вижу словно рентген

16:37

"Вижу словно рентген и могу видеть внутренние органы человека с точностью вплоть до 1 миллиметра. Будучи врачом по профессии, я могу четко различать болезни".

Об этом восточноевропейскому бюро Report рассказала проживающая в Киеве Виктория Чабаненко.

Отметим, что профессиональный врач Виктория Чабаненко с отличием окончила лечебный факультет Запорожского государственного медицинского университета. Однако несмотря на медицинское образование стиль ее работы отличается от подхода коллег-врачей. Уже более 10 лет она диагностирует и лечит патологии внутренних органов человека благодаря уникальному врожденному таланту без применения медицинской аппаратуры.

"Сначала я провожу обследование по своему методу. После определения диагноза даю свои рекомендации", - говорит она.

Доктор Чабаненко отмечает, что к ней приходят пациенты, патологии которых не были выявлены при обычном медицинском обследовании в медцентрах.

За уникальные способности Чабаненко международный медицинский центр "INDIGO" объявил ее одним из 100 уникальных людей в мире.

В настоящее время Чабаненко работает в основном в Украине и ОАЭ. Благодаря ее особому методу, здоровье восстановили и многие пациенты из Азербайджана.