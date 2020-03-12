Один этаж клиники АМУ перенесен из-за коронавируса

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Азербайджанский медицинский университет (АМУ) прокомментировал распространившуюся в соцсетях информацию о приостановке деятельности Клиники учебной хирургии вуза.

Как сообщили Report в АМУ, клиника продолжает деятельность.

"В соцсетях распространилась информация о наличии в Клинике учебной хирургии Азербайджанского медицинского университета больного коронавирусом и закрытии отделения кардиологии и урологии клиники", - отметили в АМУ.

Отмечается, что один из вернувшихся из-за границы и обратившихся в Клинику учебной хирургии пациентов был направлен в Научно-исследовательский институт легочных заболеваний с подозрением на коронавирус: "На всякий случай весь контактирующий с больным медперсонал прошел обследование. Этаж, где находилось указанное отделение, был закрыт и перенесен на другой этаж. Также произведена дезинфекция помещения. На данный момент клиника продолжает деятельность".