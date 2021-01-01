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Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана

Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается второй этап внедрения обязательного медицинского страхования.
Здоровье
1 января 2021 г. 11:22
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается второй этап внедрения обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, с 1 января 2021 года еще 36 городов и районов - Гянджа, Нафталан, Ширван, Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гедабек, Дашкесан, Самух, Гейгель, Геранбой, Ходжалы, Бейлаган, Ходжавенд, Агджабеди, Лачин, Барда, Физули, Агдам, Тертер, Кельбаджар, Астара, Лянкяран, Лерик, Ярдымлы, Масаллы, Джалилабад, Нефтчала, Билясувар, Джебраил, Сальяны, Имишли, Саатлы, Сабирабад и Гаджигабул - присоединились к системе обязательного медицинского страхования.

На последнем, третьем этапе, с 1 апреля 2021 года обязательным медицинским страхованием будет охвачено население Баку, Сумгайыта, Абшерона, Ханкенди, Губадлы, Зангилана и Шуши.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən daha 36 şəhər və rayonda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılır

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