Обязательное медицинское страхование в Азербайджане будет введено в четыре этапа в следующем году

"Ни медперсонал медицинских учреждений, ни население не могут в полной мере осознать уровень подготовки к реализации процесса. И это понятно, потому что население еще не полностью воспользовалось этой услугой".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев заявил в ходе обсуждения в парламенте предлагаемых поправок к закону о медицинском страховании.

По его словам, с учетом сложности процесса агентство подняло перед правительством вопрос о поэтапном (в четыре этапа) внедрении обязательного медицинского страхования в стране в следующем году: "Было предложено осуществить этот процесс по всей территории страны в четыре этапа. Таким образом, в первом квартале 20 районов северного региона, во втором квартале 17 районов западного региона, в третьем квартале 14 южных районов страны, а также Баку, Сумгайыт и Абшерон в четвертом квартале смогут воспользоваться системой обязательного медицинского страхования. Таким образом, к концу 2020 года планируется ввести систему обязательного медицинского страхования на всей территории страны".