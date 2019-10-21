Обязательное медицинское страхование: Что изменится для пациентов?

Если вы заболели, то у вас есть право лечиться бесплатно – вот основная цель вступления в силу реформы об обязательном медицинском страховании (ОМС), которое с 1 января 2020 года охватит всю страну.

ОМС – это система, призванная обеспечить соблюдение прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи от государства. Реализацией обязательного медицинского страхования, аккумуляцией денежных средств для финансирования медицинских услуг, а также покупкой медицинских услуг и осуществлением оплат всех необходимых расходов на медицинскую помощь будет заниматься Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, которое начало свою деятельность в феврале 2016 года при Кабинете министров Азербайджана. С 2018 года Агентство функционирует как юридическое лицо публичного права.

Cубъектами системы обязательного медстрахования в Азербайджане являются : Агентство по обязательному медицинскому страхованию – которое определяет и финансирует медицинские услуги, медучреждения – которые заказывают услугу и застрахованные лица – население, которое будет пользоваться этими услугами, страхователи – органы (организации) уполномоченные соответствующими органами исполнительной власти, а также местные юридические лица являющиеся стороной страхового договора и обязанные выплачивать страховые взносов на обязательное медицинское страхование, а также поставщики медицинских услуг - юридические и физические лица, занимающиеся частной медицинской деятельностью и частной медицинской практикой согласно закону Азербайджанской Республики «О частном медицинской деятельности», а также юридические и физические лица занимающиеся фармацевтической деятельностью согласно закону Азербайджанской республики «О лекарственных средствах», медицинское территориальное подразделение – медицинское учреждение, которое входит в систему государственного здравоохранения Азербайджанской Республики и в котором применяется ОМС.

Другими словами, процесс будет осуществляться так: гражданин приходит в медицинское учреждение, где предоставляет свое удостоверение личности, в приемном отделении его данные вносятся в электронную базу, далее он направляется к соответствующему специалисту, который в свою очередь указывает историю болезни пациента, поставленный диагноз, какая услуга была оказана пациенту и т.д. Прежде чем перевести деньги на счет больницы за оказанные услуги, Агентство по обязательному медицинскому страхованию будет проводить медико-экономическую экспертизу и экспертизу качества медицинской помощи, оказанной гражданам.

Подготовка к полномасштабному внедрению обязательного медицинского страхования в Азербайджане началась 3 года назад с реализации пилотного проекта в Мингячевире, Евлахском и Агдашском районах.

Как сообщили Report в пресс-службе Агентства по обязательному медицинскому страхованию, Агентством составлен перечень болезней и медицинских услуг, которые планируется внести в пакет услуг ОМС. На данный момент список находится на рассмотрении соответствующих госорганов. После его утверждения, данный список будет размещен на сайте https://its.gov.az, где любой желающий сможет с ним ознакомиться.

Напомним, что в страховой пакет, предоставляемый в рамках реализации пилотного проекта в Мингячевире, Евлахском и Агдашском районах входит 1829 видов медицинских услуг. Также существуют 1186 видов медицинских услуг-исключений, не входящих в страховой пакет. Эти услуги предоставляются на платной основе.

Как уточнил в свою очередь руководитель департамента медицинских исков Агентства Вугар Гурбанов, лимита на сумму по оказанию медицинских услуг не будет. То есть, если ваш недуг будет входить в страховой пакет ОМС, то вас вылечат вне зависимости от затраченной на это суммы.

Отметим, что ряд категорий граждан Азербайджана будет освобожден от уплаты страховых взносов - это дети, пенсионеры, лица 18-23 лет, получающие очное профессиональное, среднеспециальное или высшее образование, лица, имеющие право на социальное пособие, члены семей, получающих государственную социальную помощь, беременные женщины, зарегистрированные в территориальных поликлиниках и учреждениях женских консультаций. Их расходы по ОМС возьмет на себя государство.

В свою очередь, для физических лиц, занимающихся частным предпринимательством, и физических лиц, выполняющих работы и оказывающих услуги на основе гражданско-правовых договоров, на предварительном этапе предлагается, чтобы размер страховых взносов составил 120 АЗН в год. Эту сумму вышеперечисленные лица будут обязаны выплачивать сами. Неупомянутая выше категория населения (самозанятое население) также обязана выплачивать годовой страховой взнос в размере 120 манатов за счет собственных средств.

Лица же, работающие в рамках трудового законодательства, будут выплачивать взносы в размере 4%, то есть 2 % будут взиматься с работника и 2% - с работодателя.

По словам главы пресс-службы министерства здравоохранения Парвиза Абубекирова, на сегодняшний день статус всех государственных больниц, поликлиник, медицинских центров, находится на стадии переформирования в публичное юридическое лицо: "Это нужно для того, чтобы государственные медучреждения могли иметь свои банковские счета и оказывать услуги по ОМС, а также иметь возможность заключать договора, сотрудничать с частным сектором по оказанию платной медпомощи сотрудникам компаний, обслуживать лиц без гражданства на платной основе, принимать спонсорскую помощь и зарабатывать дополнительные средства. Сегодня такая возможность есть только у частных медицинских центров".

Однако глава пресс-службы подчеркнул, что изменение статуса государственных медучреждений на юридическое лицо не означает их приватизацию - все они останутся на балансе государства.

По его словам, основная задача, которая стояла перед министерством здравоохранения, - подготовить материально-техническую базу для полномасштабного внедрения ОМС: "С этой целью необходимо было капитально отремонтировать или же заново отстроить все Центральные районные больницы и диагностические центры страны. Отметим, что в Азербайджане всего 65 Центральных районных больниц и 11 диагностических центров, капитальный ремонт которых уже завершен".

Глава пресс-службы также отметил, что в ближайшее время ожидается открытие Шамкирской, Горанбойской и Казахской центральных районных больниц, ремонт которых завершился недавно, а также Гянджинской и Шекинской психиатрических больниц, Реабилитационного центра Бузовны, Детского и подросткового республиканского туберкулезного санатория имени Гиндеса.

По его словам, в общей сложности за последние 10 лет в стране было построено и отремонтировано более 600 медучреждений, которые также были оснащены самым передовым оборудованием.

Глава пресс-службы Министерства здравоохранения также рассказал о том, что с января 2020 года, согласно указу Президента Азербайджана от 20 декабря 2018 года, ряд медицинских учреждений страны, входящих в государственную систему здравоохранения, выйдут из под контроля Минздрава и будут переданы "Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями" TƏBİB, созданному при Агентстве обязательного медстрахования. Основной обязанностью TƏBİB является осуществление управления медицинскими учреждениями в связи с применением обязательного медицинского страхования и ведения контроля в данной области. TƏBİB будет осуществлять контроль соответствия современным требованиям качества медицинских услуг, оказываемых в медицинских учреждениях.

Таким образом, из всего вышесказанного можно смело сделать выводы, что подготовка к внедрению ОМС проходит на самом серьезном уровне, и уже с нового года граждане Азербайджана смогут воспользоваться этой новой системой страхования.

Эмилия Аббасова