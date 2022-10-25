О нас

Названы средства, которые выделят Фонду обязательного медстрахования в 2023 году

Названы средства, которые выделят Фонду обязательного медстрахования в 2023 году В Азербайджане Фонду обязательного медицинского страхования в следующем году предполагается выделить 1 млрд 263 млн 820 тыс. 170 манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете на 2023 год". Отметим, что в
Здоровье
25 октября 2022 г. 11:24
Названы средства, которые выделят Фонду обязательного медстрахования в 2023 году

В Азербайджане Фонду обязательного медицинского страхования в следующем году предполагается выделить 1 млрд 263 млн 820 тыс. 170 манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете на 2023 год".

Отметим, что в проекте доходы госбюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 млрд манатов, что является самым высоким показателем в истории страны. Это на 5,2 % больше по сравнению с 2022 годом и 16,4 % больше, чем в 2021 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn il üçün icbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsait məlum olub

Самое читаемое

Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Джордж Дик: Поддерживаем Азербайджан в стремлении к миру и процветанию
Джордж Дик: Поддерживаем Азербайджан в стремлении к миру и процветанию
18 октября 2022 г. 11:54
В Стамбуле проходит заседание комитета ОТГ
В Стамбуле проходит заседание комитета ОТГ
18 октября 2022 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi