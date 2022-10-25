Названы средства, которые выделят Фонду обязательного медстрахования в 2023 году

Названы средства, которые выделят Фонду обязательного медстрахования в 2023 году

В Азербайджане Фонду обязательного медицинского страхования в следующем году предполагается выделить 1 млрд 263 млн 820 тыс. 170 манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете на 2023 год". Отметим, что в

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В Азербайджане Фонду обязательного медицинского страхования в следующем году предполагается выделить 1 млрд 263 млн 820 тыс. 170 манатов.



Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете на 2023 год".



Отметим, что в проекте доходы госбюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 млрд манатов, что является самым высоким показателем в истории страны. Это на 5,2 % больше по сравнению с 2022 годом и 16,4 % больше, чем в 2021 году. Подпишитесь на наш Telegram канал