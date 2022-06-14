Объявлены результаты потовых тестов среди детей

В Азербайджане с целью ранней диагностики заболевания кистозным фиброзом (муковисцидозом) с апреля прошлого года по конец мая этого года по назначению врача среди детей было проведено 282 потовых теста.

В Азербайджане с целью ранней диагностики заболевания кистозным фиброзом (муковисцидозом) с апреля прошлого года по конец мая этого года по назначению врача среди детей было проведено 282 потовых теста.

Как сообщает Report, к этому обследованию в рамках услуг обязательного медицинского страхования были привлечены в основном дети раннего возраста.

46 участников потового теста - это малыши до 1 года, 123 - в возрасте 1-3 лет, 53 - в возрасте 3-6 лет и 60 - старше 6 лет.

В ходе проверок у 27 человек результаты теста оказались положительными, у 49 - подозрительными, а у 206 - отрицательными. Дети с подтвержденным диагнозом муковисцидоза состоят на учете в Центре муковисцидоза детской клинической больницы. Здесь их регулярно осматривают врачи. В настоящее время на учете в центре состоят 43 ребенка с подтвержденным диагнозом "кистозный фиброз".

Во всем мире потовая проба считается "золотым стандартом" диагностики муковисцидоза.

У больных муковисцидозом вырабатывается нормальное количество пота, но содержание соли в нем резко повышено. Именно для определения концентрации соли, т. е. содержания ионов натрия и хлора, и делается анализ.