Объяснена необычная особенность коронавируса

Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Chaos

Ученые выяснили, почему коронавирус повреждает только специфические органы человека. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Chaos, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты Университета Сарагосы в Испании рассмотрели, как восприимчивые к коронавирусу белки ACE2 взаимодействуют друг с другом в легких, а также с белками в других органах. Выяснилось, что контактировать друг с другом молекулы могут, только перемещаясь в клеточной цитоплазме особым способом и преодолевая различные препятствия. Кроме того, некоторые клетки имеют один и тот же набор белков, а другие нет.

Исследователи разработали математическую модель, которая позволила отследить цепочку взаимодействий, которая вызывает изменения в белках, находящихся за пределами легких, и влияет на уязвимость органов для коронавируса.

Как отмечают ученые, нацеленные на нарушение данных цепочек препараты помогут избежать полиорганной недостаточности от COVID-19, которая зачастую приводит к смерти пациентов.