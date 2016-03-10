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    Обсуждены вопросы развития сотрудничества Азербайджана и Ирана в сфере здравоохранения

    На встрече было уделено особое внимание перспективам создания в Азербайджане фармацевтического завода

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане замминистра здравоохранения Ирана Расул Бинарвенд провел встречу с азербайджанским коллегой Эльсеваром Агаевым. 

    Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

    На встрече  обсуждены вопросы  развития двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, а также  детали взаимных визитов делегаций азербайджанских и иранских медиков.

    В посольстве также сообщили, что на встрече было уделено особое внимание перспективам создания в Азербайджане фармацевтического завода.

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