Обсуждены вопросы развития сотрудничества Азербайджана и Ирана в сфере здравоохранения

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане замминистра здравоохранения Ирана Расул Бинарвенд провел встречу с азербайджанским коллегой Эльсеваром Агаевым.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

На встрече обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, а также детали взаимных визитов делегаций азербайджанских и иранских медиков.

В посольстве также сообщили, что на встрече было уделено особое внимание перспективам создания в Азербайджане фармацевтического завода.