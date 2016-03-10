Обсуждены вопросы развития сотрудничества Азербайджана и Ирана в сфере здравоохранения

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане замминистра здравоохранения Ирана Расул Бинарвенд провел встречу с азербайджанским коллегой Эльсеваром Агаевым.
Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.
На встрече обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, а также детали взаимных визитов делегаций азербайджанских и иранских медиков.
В посольстве также сообщили, что на встрече было уделено особое внимание перспективам создания в Азербайджане фармацевтического завода.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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