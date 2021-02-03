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Обсуждены вопросы экспорта яблок и помидоров из Азербайджана в Россию

Обсуждены вопросы экспорта яблок и помидоров из Азербайджана в Россию 3 февраля состоялся телефонный разговор между председателем Агентства продовольственной безопасности (АПБА) Азербайджанской Республики Гошгаром Тахмазли и руководителем Федеральной службы Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Ро
Здоровье
3 февраля 2021 г. 16:53
Обсуждены вопросы экспорта яблок и помидоров из Азербайджана в Россию

3 февраля состоялся телефонный разговор между председателем Агентства продовольственной безопасности (АПБА) Азербайджанской Республики Гошгаром Тахмазли и руководителем Федеральной службы Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

На встрече, проведенной в связи со снятием ограничений на экспорт яблок и томатов из Азербайджана в Российскую Федерацию, председатель АПБА довел до внимания главы Россельхознадзора информацию об усилении контроля на предприятиях, занимающихся производством яблок и помидоров, а также о проводимых на предприятиях мероприятиях по защите растений и совместных видеомониторингах.

В ходе телефонного разговора был обсужден вопрос экспорта в Российскую Федерацию яблок и помидоров из хозяйств, оздоровленных в результате мер по защите растений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Rusiyaya alma və pomidor ixracı müzakirə olunub

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