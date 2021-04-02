Обсуждены приоритеты сотрудничества между Минздравом Азербайджана и ЮНИСЕФ

Были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества на 2021-й год

Министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев встретился с главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Эдвардом Карвардином.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

На мероприятии было отмечено, что страновая программа сотрудничества на 2021-2025 годы одобрена Исполнительным советом Детского фонда ООН. Также были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества на 2021-й год.

Обсуждены вопросы укрепления здоровья матерей и детей, усовершенствования информационных систем здравоохранения, поддержки успешных мероприятий, связанных с глобальной пандемией COVID-19, развития детей и внедрения служб раннего вмешательства, а также координации межсекторальных мероприятий.