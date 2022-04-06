Общественный совет при АПБА обратился к потребителям и предпринимателям

Председатель Общественного совета при Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана Назим Сафаров призвал всех, кто постится в Рамазан, внимательно отнестись к рациону питания и следовать рекомендациям АПБА и Министерства здравоохранения.

Председатель Общественного совета при Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана Назим Сафаров призвал всех, кто постится в Рамазан, внимательно отнестись к рациону питания и следовать рекомендациям АПБА и Министерства здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении председателя Общественного совета АПБА к потребителям и предпринимателям в связи с месяцем Рамазан.

Сафаров напомнил, что предприниматели должны предоставлять качественную продукцию клиентам и потребителям во все месяцы года: "Я прошу вас более внимательно относиться к продукции, которую вы производите и предлагаете в месяц Рамазан, учитывая факт проведения массовых ифтаров".

Председатель Общественного совета призвал потребителей при покупке продуктов для имсака и ифтара обращать внимание на их срок годности и условия хранения: "В частности, нужно быть осторожнее при покупке мясных и молочных продуктов".

"Да примет Всевышний ваши посты, дарует здоровье, мир и спокойствие нашему народу", - добавил Сафаров.