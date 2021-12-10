Общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 269 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 268 549 854.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 268 549 854.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 287 534 человека.

США, Индия и Бразилия по-прежнему входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом.

На первом месте США, где выявлено 49 661 145 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов там составило 794 649.

Второе место занимает Индия с показателями 34 674 643 и 474 479 соответственно.

На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 177 059 заболевших, из них умерли 616 457 человек.