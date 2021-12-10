О нас
Report Georgia
Аудио новости

Общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 269 млн человек

Общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 269 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 268 549 854.
Здоровье
10 декабря 2021 г. 10:42
Общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 269 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 268 549 854.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 287 534 человека.

США, Индия и Бразилия по-прежнему входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом.

На первом месте США, где выявлено 49 661 145 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов там составило 794 649.

Второе место занимает Индия с показателями 34 674 643 и 474 479 соответственно.

На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 177 059 заболевших, из них умерли 616 457 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники на лечение за счет средств ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники на лечение за счет средств ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
9 декабря 2021 г. 17:39
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
7 декабря 2021 г. 16:46
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
7 декабря 2021 г. 11:02
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
7 декабря 2021 г. 10:51
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
7 декабря 2021 г. 10:18
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi