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Общее число лиц с симптомами лихорадки в КНДР приблизилось к 4 млн

Общее число лиц с симптомами лихорадки в КНДР приблизилось к 4 млн Врачи в КНДР за прошлые сутки выявили более 79 100 пациентов с симптомами лихорадки, их общее число с конца апреля на фоне распространения коронавируса достигло 3 996 690.
Здоровье
4 июня 2022 г. 10:12
Общее число лиц с симптомами лихорадки в КНДР приблизилось к 4 млн

Врачи в КНДР за прошлые сутки выявили более 79 100 пациентов с симптомами лихорадки, их общее число с конца апреля на фоне распространения коронавируса достигло 3 996 690.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа жителей с повышенной температурой поправились 3,85 млн человек, еще 146 тыс. проходят лечение. Также за сутки был зафиксирован один летальный исход, общее число смертей выросло до 71. Суточный прирост пациентов с лихорадкой пятый день подряд составляет менее 100 тыс. человек.

Как считают в Сеуле, в число заболевших лихорадкой входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Численность населения КНДР составляет примерно 25 млн человек.

12 мая ЦТАК впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны, из-за чего руководитель народной республики Ким Чен Ын дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.

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Версия на английском языке Number of people with fever close to 4 million in North Korea

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