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Обращение к гражданам в связи с ростом потребности в крови

Обращение к гражданам в связи с ростом потребности в крови Нуждающиеся в крови граждане ждут своих спасителей. Сделай шаг, спаси жизнь!"
Здоровье
14 декабря 2020 г. 11:26
Обращение к гражданам в связи с ростом потребности в крови

Из-за роста числа случаев заражения в стране коронавирусом (COVID-19) увеличилась потребность в крови для людей, страдающих талассемией, гемофилией, лейкозом, а также тяжело переносящим заболевание коронавируса (COVID-19). Центральный банк крови в связи с этим обратился к гражданам.

Как передает Report, в обращении подчеркивается, что в эти дни здоровые люди должны проявить солидарность и помочь нуждающимся в крови.

Отмечается, что банки крови открыты 24 часа в сутки: "Приняты специальные меры для стерильности и безопасности.

С учетом того, что в условиях ужесточенного режима граждане покидают свои дома по разрешению на несколько часов, сообщаем, что если в процессе сдачи крови возникнет задержка, доноры будут обеспечены справкой с объяснением причины задержки. Нуждающиеся в крови граждане ждут своих спасителей. Сделай шаг, спаси жизнь!"

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Версия на азербайджанском языке Qan tələbatınının artması ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edilib

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