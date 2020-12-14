Обращение к гражданам в связи с ростом потребности в крови

Нуждающиеся в крови граждане ждут своих спасителей. Сделай шаг, спаси жизнь!"

Из-за роста числа случаев заражения в стране коронавирусом (COVID-19) увеличилась потребность в крови для людей, страдающих талассемией, гемофилией, лейкозом, а также тяжело переносящим заболевание коронавируса (COVID-19). Центральный банк крови в связи с этим обратился к гражданам.

Как передает Report, в обращении подчеркивается, что в эти дни здоровые люди должны проявить солидарность и помочь нуждающимся в крови.

Отмечается, что банки крови открыты 24 часа в сутки: "Приняты специальные меры для стерильности и безопасности.

С учетом того, что в условиях ужесточенного режима граждане покидают свои дома по разрешению на несколько часов, сообщаем, что если в процессе сдачи крови возникнет задержка, доноры будут обеспечены справкой с объяснением причины задержки. Нуждающиеся в крови граждане ждут своих спасителей. Сделай шаг, спаси жизнь!"