Обнаружено новое тяжелое осложнение при COVID-19

Эндотелиальная дисфункция стала следствием сепсиса, вызванного прямым проникновением в мозг вируса SARS-CoV-2

Британские медики описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19. Ничего подобного ранее не наблюдали. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, статья опубликована в журнале Cureus.

За время пандемии COVID-19 медики выявили множество неврологических осложнений этого заболевания, включая головную боль, головокружение, энцефалопатию, делирий, менингит, энцефалит, острый поперечный миелит, а также нарушения обоняния и вкуса. По мнению ученых, все эти проявления вызваны прямым проникновением коронавируса в головной мозг и воспалением в нейронных сетях.

Исследователи из Великобритании под руководством Мохамеда Эльхассана (Mohamed Elhassan) из Королевской больницы в Дерби описали уникальный случай, когда у 54-летнего пациента с COVID-19, который поступил в больницу с тяжелой пневмонией и синдромом задней обратимой энцефалопатии (PRES), развилась стойкая корковая слепота.

Корковая слепота — это полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга. При этом зрачки обычно продолжают реагировать на свет. Классифицируется как нарушение зрения неврологической природы.

На момент поступления в больницу у пациента была высокая температура, значительная одышка, повышенная частота сердечных сокращений и уровень насыщения кислородом 82 процента. До этого в течение десяти дней он испытывал лихорадку, мышечные боли и сухой кашель.

По данным клинических обследований, в крови у пациента медики обнаружили пониженный уровень лимфоцитов, однако никаких нарушений функции почек, электролитного баланса или профиля свертывания крови не выявили.

Основной причиной синдрома задней обратимой энцефалопатии, которая по мнению авторов вызвала корковую слепоту, обычно считают церебральную гиперперфузию — нарушение мозгового кровотока, вызванное гипертензией. Поэтому повышенное артериальное давление существенно повышает риск PRES. Но в данном случае у пациента было нормальное артериальное давление на протяжении всего пребывания в больнице.

Поэтому авторы предполагают, что основной причиной PRES было не высокое кровяное давление. Эндотелиальная дисфункция стала следствием сепсиса, вызванного прямым проникновением в мозг вируса SARS-CoV-2, считают ученые.