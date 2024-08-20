Обнаружено антитело против всех штаммов коронавируса

Ученые Северо-Восточного университета, Университета Райса и Йельского университета обнаружили антитело, которое может обеспечить всеобъемлющую защиту от эволюционирующего коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Ученые Северо-Восточного университета, Университета Райса и Йельского университета обнаружили антитело, которое может обеспечить всеобъемлющую защиту от эволюционирующего коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Было установлено, что антитело CV3-25 воздействует на определенный участок шиповидного белка (S-белка) вируса, который является консервативным, то есть остается неизменным у различных штаммов. Это позволяет антителу блокировать процесс инфицирования клеток даже у мутировавших вирусов.

Для анализа структуры шиповидного белка исследователи использовали теоретические модели, разработанные в Центре теоретической биологической физики Северо-Восточного университета и Университета Райса. Моделирование помогло определить уязвимую часть белка, на которую нацелено антитело.

S-белок, отвечающий за прикрепление вируса к клеткам через рецептор ACE-2 и играющий важную роль при заражении, обычно изменяется при эволюции вируса, что делает многие антитела неэффективными в обезвреживании патогена. Однако специфическая область, которая остается неизменной, также оказывается уязвимой для антитела CV3-25, что и обеспечивает его широкую нейтрализующую способность.

Результаты исследования показывают, что антитело CV3-25 может стать ключевым элементом для создания вакцины, которая сможет защитить от различных штаммов SARS-CoV-2.