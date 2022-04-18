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Обнаружена связь недосыпа и риска возникновения диабета

Обнаружена связь недосыпа и риска возникновения диабета Британский эксперт по гигиене сна Стив Пейн рассказал, что результаты нового исследования показывают - хронический недостаток сна может быть связан с более высоким уровнем гемоглобина, а это означает, что бессонница может вызвать диабет.
Здоровье
18 апреля 2022 г. 08:03
Обнаружена связь недосыпа и риска возникновения диабета

Британский эксперт по гигиене сна Стив Пейн рассказал, что результаты нового исследования показывают - хронический недостаток сна может быть связан с более высоким уровнем гемоглобина, а это означает, что бессонница может вызвать диабет.

Как передает Report, об этом пишет таблоид Express.

"Ученые обнаружили, что люди моложе 40 лет особенно подвержены риску развития диабета, если страдают бессонницей", - уточнил Пейн.

Новое исследование, проведенное Бристольским университетом, проанализировало данные из британского биобанка и консорциума мета-анализов признаков, связанных с глюкозой и инсулином, чтобы определить влияние сна на уровень гемоглобина. Исследователи сосредоточили свое внимание на оценке пяти характеристик сна, включая симптомы бессонницы, продолжительность сна, дневную сонливость и наличие дневного сна.

Результаты показали, что участники, которые сообщали о трудностях с засыпанием или беспокойном сне, имели более высокий уровень гемоглобина, чем те, кто редко сталкивался с подобными проблемами.

"Что именно вызывает эту связь, в настоящее время неизвестно. Эксперты предполагают, что лишение сна может быть связано с метаболизмом глюкозы, а также может вызывать гормональный дисбаланс, влияющий на аппетит и уровень голода", - заключил Пейн.

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