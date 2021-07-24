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Обнаружена новая причина тяжелого COVID-19

Обнаружена новая причина тяжелого COVID-19 Ученые из США открыли новый способ, позволяющий прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции по анализам из носоглотки.
Здоровье
24 июля 2021 г. 12:39
Обнаружена новая причина тяжелого COVID-19

Ученые из США открыли новый способ, позволяющий прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции по анализам из носоглотки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, исследование опубликовано в журнале Cell.

Сотрудники Бостонской детской больницы совместно со специалистами из Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи изучили мазки из носа, взятые у 35 пациентов с коронавирусом. По мнению ученых, анализы из носоглотки эффективнее исследований образцов крови.

Авторы работы выяснили, что эпителиальные клетки в носу и горле подвергаются серьезным изменениям при инфицировании SARS-CoV-2. Так, у пациентов с легкой и средней степенями тяжести COVID-19 в этих клетках активизировались гены, отвечающие за противовирусную реакцию, особенно те, которые были стимулированы интерфероном I типа.

У людей с тяжелым течением болезни противовирусные реакции, напротив, оказались притупленными из-за слабой реакции эпителиальных клеток на интерферон. В их мазках обнаружили превышение макрофагов и прочих иммунных клеток, усиливающих воспалительные реакции.

По словам одного из исследователей, Хосе Ордоваса-Монтаньеса, ослабленная реакция на интерферон, помогающий регулировать активность иммунной системы, делает людей более восприимчивыми как к коронавирусам, так и к другим инфекциям.

Теперь ученые планируют выяснить причину такой реакции, а также понять, можно ли ее усилить за счет назальных спреев или капель.

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