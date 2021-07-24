Обнаружена новая причина тяжелого COVID-19

Ученые из США открыли новый способ, позволяющий прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции по анализам из носоглотки.

Ученые из США открыли новый способ, позволяющий прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции по анализам из носоглотки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, исследование опубликовано в журнале Cell.

Сотрудники Бостонской детской больницы совместно со специалистами из Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи изучили мазки из носа, взятые у 35 пациентов с коронавирусом. По мнению ученых, анализы из носоглотки эффективнее исследований образцов крови.

Авторы работы выяснили, что эпителиальные клетки в носу и горле подвергаются серьезным изменениям при инфицировании SARS-CoV-2. Так, у пациентов с легкой и средней степенями тяжести COVID-19 в этих клетках активизировались гены, отвечающие за противовирусную реакцию, особенно те, которые были стимулированы интерфероном I типа.

У людей с тяжелым течением болезни противовирусные реакции, напротив, оказались притупленными из-за слабой реакции эпителиальных клеток на интерферон. В их мазках обнаружили превышение макрофагов и прочих иммунных клеток, усиливающих воспалительные реакции.

По словам одного из исследователей, Хосе Ордоваса-Монтаньеса, ослабленная реакция на интерферон, помогающий регулировать активность иммунной системы, делает людей более восприимчивыми как к коронавирусам, так и к другим инфекциям.

Теперь ученые планируют выяснить причину такой реакции, а также понять, можно ли ее усилить за счет назальных спреев или капель.