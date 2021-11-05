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Обнаружен ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19

Обнаружен ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19 Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который, предположительно, почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения заболевания COVID-19.
Здоровье
5 ноября 2021 г. 04:19
Обнаружен ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19

Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который, предположительно, почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения заболевания COVID-19.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Genetics.

Исследователи провели общегеномный анализ (GWAS) и в результате выявили хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе.

"Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска", - говорится в материалах исследования.

Выявленный ген, как выяснили ученые, встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Этот феномен частично объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии.

При этом ученые предупредили, что ген LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при COVID-19. Важную роль в этом процессе играют социально-экономические условия. Например, носителями вызывающего риски генотипа среди представителей афро-карибской расы являются только в 2%, но они пострадали от пандемии не меньше граждан других национальностей.

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