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Обнаружен еще один путь попадания SARS-CoV-2 в легкие

Обнаружен еще один путь попадания SARS-CoV-2 в легкие До этого считалось, что главным каналом проникновения вируса является белок ACE2
Здоровье
21 января 2021 г. 10:09
Обнаружен еще один путь попадания SARS-CoV-2 в легкие

Китайские ученые выявили новый путь проникновения SARS-СоV-2 в клетки легких и бронхов, сообщает Report со ссылкой на китайские СМИ.

Так, "входными воротами" в клетки может быть фермент AXL. До этого считалось, что главным каналом проникновения вируса является белок ACE2.

AXL представляет собой мембранный белок, задействованный в передаче сигналов от соединительных тканей во внутреннюю среду клетки. Он отвечает за ряд физиологических процессов: выживание клеток, их дифференциацию, иммунные ответы и многое другое.

Исследования специалистов показали, что отключение этих рецепторов сильно снижало количество вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека.

Отмечается, что эксперименты проводили ученые Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян и Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу, а также другие исследователи.

Ранее специалисты из КНР пришли к выводу, что антитела к COVID-19 не гарантируют защиту от повторного заражения.

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