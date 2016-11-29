Обнародованы заболевания, чаще всего выявляемые при медосмотре детей

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "Среди детей, проходящих медицинское обследование, чаще всего выявляются заболевание органов дыхания и глистные инвазии (гельминтозы)".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал главный педиатр министерства здравоохранения, директор Научно-исследовательского института имени К.Фараджова Насиб Гулиев.

По его словам, заболевание в основном проявляется у детей дошкольного и школьного возраста: "Глисты чаще всего встречаются к детей дошкольного возраста, потому что они не соблюдают правила гигиены должными образом. Заболевания органов дыхания чаше наблюдаются у маленьких детей, что связано с анатомическими и физиологическими особенностями детского организма. У детей выявляются также и другие соматические и инфекционные заболевания".

Главный педиатр подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане 2 588 959 человек в возрасте 0-18 лет: "За 9 месяцев этого года медобследование прошли 1 672 556из них (64,6 %). 87 288 человек (5,2 %) взяты на диспансерный учет по состоянию здоровья. В отношении 227 955 человек (13,6 %) предприняты лечебно-оздоровительные мероприятия. Из них 14 345 человек (0,9%) госпитализированы, 4 569 человек направлены на санаторное лечение".