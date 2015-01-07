Ряд лекарственных препаратов запрещены к продаже и использованию в Азербайджане

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало виды лекарств, которые запрещены к продаже и использованию в стране. Как сообщила Report сотрудник пресс-службы министерства Сафая Ахмедова, лекарственные средства, не прошедшие соответствующие лабораторные испытания при ввозе в республику, и, соответственно, не имеющие сертификата пригодности к применению, не отвечающие необходимым требованиям качества, относятся к различным фармакологическим группам. "Среди них преобладают антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства, болеутоляющие и антигистаминные препараты. Лекарственные средства такого типа уничтожаются в установленном законодательством порядке. За январь-ноябрь прошлого года руководством Аналитического центра экспертизы министерства было подготовлено 16 распоряжений о запрете продажи 436 видов лекарственных препаратов", - заявила она.

Сафая Ахмедова отметила, что на данный момент в стране выпускается 58 наименований лекарственных средств, за 9 месяцев прошлого года в ходе проверок в 109 аптечных учреждениях сотрудниками министерства были выявлены и изъяты 1464 коробки лекарственных средств, не имеющих протокола экспертизы о пригодности к применению, 4 коробки с истекшим сроком годности: "Также в ходе проверок была приостановлена деятельность 19 аптек, не имеющих специального разрешения (лицензию) на фармакологическую деятельность".

Официальный представитель министерства также отметила, что большинство наиболее часто используемых лекарственных средств природного происхождения относятся к препаратам растительного происхождения.