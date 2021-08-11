О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародованы требования к местам проведения свадеб и торжеств

Обнародованы требования к местам проведения свадеб и торжеств В Азербайджане утверждены методические указания по контролю за соблюдением мер защиты от коронавирусной инфекции при проведении праздничных церемоний.
Здоровье
11 августа 2021 г. 17:45
Обнародованы требования к местам проведения свадеб и торжеств

В Азербайджане утверждены методические указания по контролю за соблюдением мер защиты от коронавирусной инфекции при проведении праздничных церемоний.

Как сообщает Report, документ был составлен на основе данных научных исследований, проводимых в настоящее время в связи с коронавирусной инфекции (COVID-19), и опыта, полученного в борьбе с этой инфекцией с целью защиты здоровья сотрудников и гостей, принимающих участие в проведении помолвок, свадеб и других торжественных мероприятий (праздничных церемоний).

Согласно документу, требования к местам проведения праздничной церемонии следующие:

- пересмотр вместимости каждого зала в соответствии с площадью места проведения и установленными "Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях общественного питания", проведение церемонии в соответствии с вместимостью и максимально допустимым количеством гостей;

- проведение праздничных церемоний до 00:00;

- размещение вывесок над входом в помещение и внутри зала, информирующих о требованиях к гигиене и чистоте, соблюдении физической дистанции и другие аспекты;

- установка дозаторов с антисептиками в местах общего пользования и санузлах, наличие на столах антисептических растворов для рук;

- измерение температуры гостей бесконтактными термометрами;

- уделить особое внимание к уборке и дезинфекции, регулярной уборке мест общего пользования, полной дезинфекции и вентиляции залов после церемонии;

- соблюдение гигиенических правил обслуживающим персоналом, освобождение от работы сотрудников с симптомами, характерными для COVID-19 (лихорадка, сухой кашель, одышка, диарея и т. д.) и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Toy və şənlik mərasimlərinin keçirildiyi məkanlarla bağlı tələblər açıqlanıb

Другие новости из категории

Тайяр Эйвазов: Люди не должны расслабляться, поскольку пандемия еще не закончилась
Тайяр Эйвазов: Люди не должны расслабляться, поскольку пандемия еще не закончилась
11 августа 2021 г. 17:15
Минздрав: В Азербайджане количество привитых обеими дозами недостаточно
Минздрав: В Азербайджане количество привитых обеими дозами недостаточно
11 августа 2021 г. 17:08
В Азербайджане на свадебных приглашениях будет пометка о необходимости вакцинации
В Азербайджане на свадебных приглашениях будет пометка о необходимости вакцинации
11 августа 2021 г. 17:01
Минздрав Азербайджана рекомендовал гражданам ревакцинироваться 
Минздрав Азербайджана рекомендовал гражданам ревакцинироваться 
11 августа 2021 г. 16:14
Главный инфекционист: Срок выдачи сертификата о противопоказаниях пока неизвестен
Главный инфекционист: Срок выдачи сертификата о противопоказаниях пока неизвестен
11 августа 2021 г. 15:48
Депутат: На рост числа заражений влияют и зарубежные поездки
Депутат: На рост числа заражений влияют и зарубежные поездки
11 августа 2021 г. 15:33
Минюст: Рождение 512 детей в этом году не было зарегистрировано
Минюст: Рождение 512 детей в этом году не было зарегистрировано
11 августа 2021 г. 13:51
Ханде Харманджи: Суточное число зараженных COVID-19 в Азербайджане выросло в 10 раз
Ханде Харманджи: Суточное число зараженных COVID-19 в Азербайджане выросло в 10 раз
11 августа 2021 г. 10:19
ВОЗ: Вспышку лихорадки Марбург, вероятно, можно будет сдержать
ВОЗ: Вспышку лихорадки Марбург, вероятно, можно будет сдержать
10 августа 2021 г. 20:45
ЕС увеличил помощь странам Восточного партнерства на приобретение вакцины
ЕС увеличил помощь странам "Восточного партнерства" на приобретение вакцины
10 августа 2021 г. 20:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi