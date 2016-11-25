Обнародованы статистические данные в связи с насилием в отношении женщин в Азербайджане

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Центре общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) министерства здравоохранения прошло мероприятие в связи с 25 ноября - Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятия заведующая отделом координации проектов ЦОЗР Сабина Бабазаде отметила, что борьба за ликвидацию насилия в отношении женщин в Азербайджане находится в центре внимания.

Она подчеркнула, что цель проведения мероприятия заключается в том, чтобы посредством СМИ привлечь внимание общественности к масштабам и последствиям этой проблемы, дать достоверную информацию населению для предотвращения случаев насилия против женщин.

С.Бабаева сказала, что насилие женщин в семье или в обществе предусматривает физическую, психическую, экономическую и сексуальную агрессию против женщин. По ее словам, статистические данные свидетельствуют о том, что 60 процентов женщин в мире подверглись насилию со стороны своих семей, нанесен вред их здоровью.

Методист отдела учебных ресурсов ЦОЗР Джамиля Керимова рассказала о результатах опросов министерства здравоохранения в 2014 году в Лянкяранском, Бейляганском, Шамкирском и Физулинском районах. Было отмечено, что 42 процента женщин в мире получают травмы в результате сексуального и физического насилия. По результатам опроса, и в Азербайджане женщины не хотят, чтобы кто-либо узнал о том, что они подверглись насилию.

Подчеркнув, что ранние браки негативно влияют на организм девочек-подростков, Дж.Керимова отметила, что министерство здравоохранения и другие соответствующие государственные структуры ведут серьезную работу в связи с этим вопросом. В результате мер, осуществляемых государством, число ранних браков сократилось.

В конце мероприятия был продемонстрирован видеоролик, подготовленный ЦОЗР в связи с насилием в отношении женщин.