Обнародованы результаты оценки медучреждений

Специальная комиссия, созданная Государственным агентством обязательного медстрахования, осуществила переоценку групповых и категорийных показателей прошлогодней деятельности медучреждений, подведомственных юридическому лицу публичного права объединение п

Специальная комиссия, созданная Государственным агентством обязательного медстрахования, осуществила переоценку групповых и категорийных показателей прошлогодней деятельности медучреждений, подведомственных юридическому лицу публичного права объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщили Report в агентстве, оценка направлена на внедрение передовых методов работы, усиление кадрового потенциала, повышение качества медслужбы, обеспечение медперсонала зарплатой в соответствии с достойным уровнем жизни и служит созданию здоровой конкуренции между медучреждениями.

Оценка медицинских учреждений проводится по таким количественным критериям, как количество среднесуточных обращений, стационарных хирургических операций в год, наличие медицинского оборудования, а также качественным критериям, таким как среднее количество дней, проведенных пациентами на больничной койке, квалификация врачей, количество врачей-специалистов, получивших образование за рубежом, разнообразие анализов, проводимых в лабораториях.

По результатам оценки, по сравнению с 2021 годом в 2022 году в деятельности медицинских организаций достигнут значительный прогресс с точки зрения доступности и качества медицинских услуг, деятельность медучреждений улучшилась по групповым и категорийным показателям.