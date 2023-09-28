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Обнародованы результаты медобследования жителей села Союдлю

Обнародованы результаты медобследования жителей села Союдлю Результаты медицинского обследования жителей Союдлю показали, что состояние здоровья проживающих в селе граждан удовлетворительное.
Здоровье
28 сентября 2023 г. 15:19
Обнародованы результаты медобследования жителей села Союдлю

Результаты медицинского обследования жителей Союдлю показали, что состояние здоровья проживающих в селе граждан удовлетворительное.

Как сообщает командированный в Гедабек сотрудник Report, об этом заявил журналистам заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов.

Он отметил, что в селе есть люди, страдающие онкологическими заболеваниями, однако показатель распространения онкологических заболеваний в селе ниже, чем в Гедабекском районе или по всей стране: "Влияния тяжелых металлов на здоровье сельчан не выявлено, что может быть связано с использованием местными жителями воды из источников, где показатели в норме".

По словам замминистра, горнодобывающая промышленность может негативно сказаться на здоровье рабочих завода, поскольку они чаще подвергаются влиянию тяжелых металлов: "Работники завода проходят медобследование, последнее обследование было проведено в 2019 году. В отчете мы указали, что работники должны проходить медицинское обследование минимум один раз в год".

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