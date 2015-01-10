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    Обнародованы результаты конкурса по приему врачей на работу

    На конкурсе 63 врача показали положительные результаты, набрав 18-25 баллов

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало результаты прошедшего конкурса по приему врачей на работу в централизованном порядке. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном министерством заявлении.

    На конкурсе, прошедшем 25-27 декабря прошлого года и завершившемся 7 января текущего года, 63 врача показали положительные результаты, набрав 18-25 баллов.

    Врачи, успешно прошедшие конкурс, 14 января смогут получить направления на работу через услугу "Электронное здравоохранение".

    Отметим, что по этой ссылке на официальном сайте министерства можно получить полную информацию о результатах конкурса. 

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