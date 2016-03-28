Обнародованы районы Баку с наибольшим количеством случаев туберкулеза и вирусных гепатитов - СПИСОК

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В 2014 году по районам города Баку был выявлен 10 071 случай ветрянки, 494 случая туберкулеза легких, 287 случаев острой и хронической гонореи, 155 случаев вирусного гепатита.

Как сообщает Report со ссылкой на управление статистики города Баку, больше всего случаев туберкулеза легких было зарегистрировано в Сабунчинском районе города Баку. На втором месте находится Ясамальский район (59 случаев), далее идут Гарадагский район (55 случаев), Хазарский район (51 случай). Меньше всего случаев заражения данным заболеванием было зарегистрировано в Низаминском и Сабаильском районах (по 24 случая).

Наибольшее число заражения ветрянкой было отмечено в Ясамальском районе (1 637 человек). Затем следуют Бинагадинский район (1 266 человек), Сураханский район (1 084 человека), Низаминский район (994 человека).

Больше всего случаев вирусных гепатитов было зарегистрировано в Сабунчинском районе (34 человека). В Бинагадинском районе выявлено 20 случаев, в Хазарском районе - 17, в Ясамальском районе - 18 фактов заражения. Меньше всего случаев заражения вирусным гепатитом было отмечено в Сабаильском районе (4 случая).