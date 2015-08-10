Обнародованы причины массового отравления в доме торжеств "Зангезур"

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Азербайджана выразило отношение к массовому отравлению во время свадьбы в доме торжеств "Зангезур". Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Лия Байрамова, в результате массового отравления на свадебной церемонии в данном доме торжеств 8 августа в медицинские учреждения обратилось 77 человек, в том числе 15 детей.

Пострадавшие размещены, в основном, в Клинический медицинский центр и Детскую инфекционную больницу №7, им оказана соответствующая медицинская помощь: "Сейчас 41 человек все еще находятся на лечении, их состояние удовлетворительное. Всем больным оказана необходимая медицинская помощь, проводятся профилактические меры".

У больных взяты образцы рвоты и смывов для лабораторного исследования. Выявлено, что больные предположительно могли отравиться столичным салатом.

Расследование инцидента продолжается.