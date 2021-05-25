Обнародованы правила получения COVID-паспорта 

Госагентство по обязательному медстрахованию обнародовало правила получения COVID-паспорта.
Как сообщили Report в агентстве, в заявлении говорится:
"У COVID-паспорта два вида: "Сертификат вакцины COVID-19" и "Сертификат иммунитета COVID-19"
"Сертификат вакцины COVID-19" выдается вакцинированным от COVID-19 (две дозы), а "Сертификат иммунитета COVID-19" – переболевшим лицам.
Названные сертификаты можно получить из подраздела "Личный кабинет" (
Регистрацию в систему ASAN Login можно пройти путем ввода FİN кода пользователя, Asan İmza, электронной подписи или подписи Центра услуг банковской сертификации. После прохождения регистрации в открывшемся окне следует выбрать раздел "Другие услуги".
При выборе раздела "Другие услуги" на экране отображается выбор "Сертификат вакцины COVID-19" и "Сертификат иммунитета COVID-19".
Если гражданин вакцинирован, то должен выбрать "Сертификат вакцины COVID-19". Выздоровевший от коронавирусной инфекции - "Сертификат иммунитета COVID-19".
Выданный COVID-паспорт можно загрузить в электронном формате или распечатать. Подлинность COVID-паспорта можно проверить по отображенному на документе QR Code.
Добавим, что граждане могут получить COVID-паспорт посредством мобильного приложения "E-Təbib".