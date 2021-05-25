Обнародованы правила получения COVID-паспорта

Граждане могут получить COVID-паспорт посредством мобильного приложения "E-Təbib"

Госагентство по обязательному медстрахованию обнародовало правила получения COVID-паспорта.

Как сообщили Report в агентстве, в заявлении говорится:

"У COVID-паспорта два вида: "Сертификат вакцины COVID-19" и "Сертификат иммунитета COVID-19"

"Сертификат вакцины COVID-19" выдается вакцинированным от COVID-19 (две дозы), а "Сертификат иммунитета COVID-19" – переболевшим лицам.

Названные сертификаты можно получить из подраздела "Личный кабинет" ( https://kabinet.its.gov.az/az/index) раздела Э-услуг на официальной интернет-странице Государственного агентства по обязательному медстрахованию. Этот раздел также интегрирован в портал "MyGov".

Регистрацию в систему ASAN Login можно пройти путем ввода FİN кода пользователя, Asan İmza, электронной подписи или подписи Центра услуг банковской сертификации. После прохождения регистрации в открывшемся окне следует выбрать раздел "Другие услуги".

При выборе раздела "Другие услуги" на экране отображается выбор "Сертификат вакцины COVID-19" и "Сертификат иммунитета COVID-19".

Если гражданин вакцинирован, то должен выбрать "Сертификат вакцины COVID-19". Выздоровевший от коронавирусной инфекции - "Сертификат иммунитета COVID-19".

Выданный COVID-паспорт можно загрузить в электронном формате или распечатать. Подлинность COVID-паспорта можно проверить по отображенному на документе QR Code.

Добавим, что граждане могут получить COVID-паспорт посредством мобильного приложения "E-Təbib".