О нас

Обнародованы показатели потребления продуктов питания в Азербайджане на душу населения

Обнародованы показатели потребления продуктов питания в Азербайджане на душу населения В 2023 году потребление мяса и мясных продуктов на душу населения в Азербайджане составило 43,5 кг, а потребление молока и молочных продуктов - 258,8 кг.
Здоровье
20 июня 2024 г. 14:22
Обнародованы показатели потребления продуктов питания в Азербайджане на душу населения

В 2023 году потребление мяса и мясных продуктов на душу населения в Азербайджане составило 43,5 кг, а потребление молока и молочных продуктов - 258,8 кг.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Кроме того, согласно информации, в прошлом году каждый житель страны приобрел в среднем 189 яиц, 8 кг рыбы и рыбопродуктов, 83,9 кг картофеля, 139,3 кг овощей, 35,8 кг бахчевых культур, 70,1 кг фруктов и ягод.

В течение года потребление винограда на душу населения составило 18,5 кг, чая - 1,3 кг, бобовых - 3 кг, риса - 6,4 кг, кондитерских изделий - 14,2 кг, сахара - 27,5 кг, сливочного масла - 3,9 кг, растительного масла - 8,2 кг, сыра - 6,1 кг, хлеба - 117,7 кг, крупы - 2 кг, а потребление соли составило 5,8 кг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qida məhsullarının adambaşına istehlak göstəriciləri açıqlanıb

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycanda qida məhsullarının adambaşına istehlak göstəriciləri açıqlanıb
Azərbaycanda qida məhsullarının adambaşına istehlak göstəriciləri açıqlanıb
20 İyun , 2024 13:55
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana idxal edilən məhsullara qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana idxal edilən məhsullara qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb
20 İyun , 2024 12:53
Bayram günlərində KTM-in Toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə səbəbilə 17 nəfər qəbul edilib
Bayram günlərində KTM-in Toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə səbəbilə 17 nəfər qəbul edilib
20 İyun , 2024 10:55
Bu ay Azərbaycanda 12 nəfəri gün vurub
Bu ay Azərbaycanda 12 nəfəri gün vurub
20 İyun , 2024 09:54
Sabah gündüz saatlarında isti temperatur diskomfortu gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ
Sabah gündüz saatlarında isti temperatur diskomfortu gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ
19 İyun , 2024 19:03
Abşeron RMX-nin direktoru: Pasiyentlərdən pul tələb etdiyinə görə işdən çıxarılan tibb işçiləri var
Abşeron RMX-nin direktoru: Pasiyentlərdən pul tələb etdiyinə görə işdən çıxarılan tibb işçiləri var
17 İyun , 2024 15:18
Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasındakı növbə sıxlığına aydınlıq gətirilib
Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasındakı növbə sıxlığına aydınlıq gətirilib
17 İyun , 2024 13:50
Qəbələdə yol qəzasına düşən xarici vətəndaşların son durumu açıqlanıb
FotoQəbələdə yol qəzasına düşən xarici vətəndaşların son durumu açıqlanıb
17 İyun , 2024 13:16
AQTA Şuşa, Füzuli, Ağdərə və Zəngilanda müasir ət kəsimi çadırları quraşdırıb
FotoAQTA Şuşa, Füzuli, Ağdərə və Zəngilanda müasir ət kəsimi çadırları quraşdırıb
16 İyun , 2024 10:49
Mingəçevirdə qayığın yanması nəticəsində xəsarət alanların son vəziyyəti açıqlanıb
Mingəçevirdə qayığın yanması nəticəsində xəsarət alanların son vəziyyəti açıqlanıb
16 İyun , 2024 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi