Обнародованы показатели потребления продуктов питания в Азербайджане на душу населения

В 2023 году потребление мяса и мясных продуктов на душу населения в Азербайджане составило 43,5 кг, а потребление молока и молочных продуктов - 258,8 кг.

В 2023 году потребление мяса и мясных продуктов на душу населения в Азербайджане составило 43,5 кг, а потребление молока и молочных продуктов - 258,8 кг.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Кроме того, согласно информации, в прошлом году каждый житель страны приобрел в среднем 189 яиц, 8 кг рыбы и рыбопродуктов, 83,9 кг картофеля, 139,3 кг овощей, 35,8 кг бахчевых культур, 70,1 кг фруктов и ягод.

В течение года потребление винограда на душу населения составило 18,5 кг, чая - 1,3 кг, бобовых - 3 кг, риса - 6,4 кг, кондитерских изделий - 14,2 кг, сахара - 27,5 кг, сливочного масла - 3,9 кг, растительного масла - 8,2 кг, сыра - 6,1 кг, хлеба - 117,7 кг, крупы - 2 кг, а потребление соли составило 5,8 кг.