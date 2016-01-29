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    Обнародованы основные причины непроведения трансплантации сердца в Азербайджане

    Завотделением: Сегодня в Азербайджане нет никаких технических препятствий для проведения трансплантации сердца в нескольких центрах

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Сегодня в Азербайджане нет никаких технических препятствий для проведения трансплантации сердца в нескольких центрах. Основная проблема заключается в том, что к этому не готово общество".

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Центральной больницы нефтяников, депутат Рашад Махмудов, рассказывая о причинах непроведения операций по трансплантации сердца в Азербайджане. 

    Являясь членом комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, Р.Махмудов отметил, что в Азербайджане члены семьи и родственники умерших выступают против проведения экспертизы, вскрытия: "Основная проблема заключается в этом". 

    Р.Махмудов подчеркнул, что вряд ли в основе этой проблемы лежат религиозные ценности: "Я точно знаю, что в религии таких препятствий нет, в противном случае подобные операции не проводились бы в Иране, Турции, арабских странах". 

    Кардиохирург сказал, что пересадка сердца возможна после констатации смерти мозга.

    Он добавил, что здравоохранение в Азербайджане давно готово к исполнению операций по трансплантации сердца. 

    Р.Махмудов подчеркнул, что максимальная разница в весе и росте больного и донора не может превышать 10 процентов, а разница в возрасте между ними не имеет значения: "То есть если рост и вес 12-летнего ребенка подходит для 50 летнего больного, то он может стать донором". 

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