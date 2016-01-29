Обнародованы основные причины непроведения трансплантации сердца в Азербайджане

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Сегодня в Азербайджане нет никаких технических препятствий для проведения трансплантации сердца в нескольких центрах. Основная проблема заключается в том, что к этому не готово общество".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Центральной больницы нефтяников, депутат Рашад Махмудов, рассказывая о причинах непроведения операций по трансплантации сердца в Азербайджане.

Являясь членом комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, Р.Махмудов отметил, что в Азербайджане члены семьи и родственники умерших выступают против проведения экспертизы, вскрытия: "Основная проблема заключается в этом".

Р.Махмудов подчеркнул, что вряд ли в основе этой проблемы лежат религиозные ценности: "Я точно знаю, что в религии таких препятствий нет, в противном случае подобные операции не проводились бы в Иране, Турции, арабских странах".

Кардиохирург сказал, что пересадка сердца возможна после констатации смерти мозга.

Он добавил, что здравоохранение в Азербайджане давно готово к исполнению операций по трансплантации сердца.

Р.Махмудов подчеркнул, что максимальная разница в весе и росте больного и донора не может превышать 10 процентов, а разница в возрасте между ними не имеет значения: "То есть если рост и вес 12-летнего ребенка подходит для 50 летнего больного, то он может стать донором".