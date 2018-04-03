Обнародованы названия опасных продуктов, предположительно ввозимых в Азербайджан из Турции

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана составило список продуктов питания, принадлежащих 119 турецким производителям, в которых имеются не указанные на этикетке продукты и пищевые добавки, опасные для жизни и здоровья граждан, предположительно ввозимые в Азербайджан.

В ответ на запрос Report в отделе коммуникаций и информационных технологий АПБ представили список.

Напомним, что министерство продовольствия, земледелия и животноводства Турции провело расследование в связи с производимыми на территории Турции продуктами питания. Согласно проведенному расследованию, в составе продуктов по 282 наименованиям, принадлежащим 173 производителям, были обнаружены не указанные на этикетке продукты и пищевые добавки, опасные для жизни и здоровья граждан.