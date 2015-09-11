Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы наиболее распространенные в Азербайджане виды онкологических заболеваний. Как сообщает Report, в ходе своего выступления на I Турецко-азербайджанских днях онкологии в Баку первый заместитель директора Национального центра онкологии (НЦО) Азиз Алиев отметил, что в Азербайджане наиболее часто встречаются рак молочной железы, желудка и легких.

По его словам, в НЦО стараются обеспечить самый высокий уровень лечения обратившихся в Центр больных: "Условия лечения онкологических заболеваний в Азербайджане достигли современного уровня по сравнению с предыдущими годами. Раньше все онкологические операции проводились в одном здании. После строительства хирургического корпуса НЦО наблюдается прогресс в этой сфере. На сегодняшний день в 9 регионах имеются онкологические диспансеры. В Баку действует Онкологическая клиника Азербайджанского медицинского университета".