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    ​Обнародованы наиболее распространенные в Азербайджане виды онкологических заболеваний

    Условия лечения онкологических заболеваний в Азербайджане достигли современного уровня по сравнению с предыдущими годами

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы наиболее распространенные в Азербайджане виды онкологических заболеваний. Как сообщает Report, в ходе своего выступления на I Турецко-азербайджанских днях онкологии в Баку первый заместитель директора Национального центра онкологии (НЦО) Азиз Алиев отметил, что в Азербайджане наиболее часто встречаются рак молочной железы, желудка и легких.

    По его словам, в НЦО стараются обеспечить самый высокий уровень лечения обратившихся в Центр больных: "Условия лечения онкологических заболеваний в Азербайджане достигли современного уровня по сравнению с предыдущими годами. Раньше все онкологические операции проводились в одном здании. После строительства хирургического корпуса НЦО наблюдается прогресс в этой сфере. На сегодняшний день в 9 регионах имеются онкологические диспансеры. В Баку действует Онкологическая клиника Азербайджанского медицинского университета". 

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