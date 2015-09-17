​Обнародованы имена пострадавших в ДТП на шоссе Баку-Сумгайыт - СПИСОК

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Баку-Сумгайыт, которые были доставлены в Больницу скорой неотложной помощи города Сумгайыт. Об этом сообщили Report в больнице.

По информации, из 10 больных - 3 женщин, 7 мужчин: "Большинство из них сейчас находятся в отделениях реанимации и травматологии. Имена пострадавших - Балоглан Агакишиев, Ровшан Джавадов, Рашад Ахмедов, Асмер Мамедова, Абадет Аллахвердиев, Офеля Мамедова, Асиф Пашабеков. Личности трех других пострадавших неизвестны. Двое из них мужчины, одна женщина. Среди раненых нет детей".

В больнице сообщили, что большинству раненым проводится операция: "Большинство операций - это ампутации. Состояние некоторых пострадавших очень тяжелое. Сейчас главврач больницы с заведующими отделами проводит осмотр больных".

Отметим, что один из погибших в результате происшествия - Амин Абдуллаев 1987 года рождения. Личность второго погибшего устанавливается.