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    ​Обнародованы имена пострадавших в ДТП на шоссе Баку-Сумгайыт - СПИСОК

    Из 10 больных 3 женщин, 7 мужчин

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Баку-Сумгайыт, которые были доставлены в Больницу скорой неотложной помощи города Сумгайыт. Об этом сообщили Report в больнице.

    По информации, из 10 больных - 3 женщин, 7 мужчин: "Большинство из них сейчас находятся в отделениях реанимации и травматологии. Имена пострадавших - Балоглан Агакишиев, Ровшан Джавадов, Рашад Ахмедов, Асмер Мамедова, Абадет Аллахвердиев, Офеля Мамедова, Асиф Пашабеков. Личности трех других пострадавших неизвестны. Двое из них мужчины, одна женщина. Среди раненых нет детей".

    В больнице сообщили, что большинству раненым проводится операция: "Большинство операций - это ампутации. Состояние некоторых пострадавших очень тяжелое. Сейчас главврач больницы с заведующими отделами проводит осмотр больных".

    Отметим, что один из погибших в результате происшествия - Амин Абдуллаев 1987 года рождения. Личность второго погибшего устанавливается. 

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