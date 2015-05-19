​Обнародованы больницы, в которые размещены пострадавшие при пожаре граждане - СПИСОК

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Согласно информации на 14:00, в результате пожара в жилом здании в Бинагадинском районе было госпитализировано 20 человек. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения на машинах скорой помощи.

Об этом Report заявила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

По ее словам, 14 пострадавших помещены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1, трое - Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, двое - Объединенной городской больницы №6, один человек - в ожоговое отделение.

Согласно последней информации на этот час, число погибших достигло 7 человек. Еще шестерым пострадавшим сотрудники Станции скорой неотложной медицинской помощи оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.