Обнародовано состояние подорвавшегося на мине в Агдаме сотрудника полиции

Пострадавший в результате подрыва на противопехотной мине в Агдаме сотрудник полиции госпитализирован в отделение неотложной помощи Бардинской районной центральной больницы.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).
Сотруднику Агдамского районного управления полиции 1988 года рождения ампутировали правую стопу.
Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.
Отметим, что 30 июня в Агдамском районе произошел минный инцидент.