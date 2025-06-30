Обнародовано состояние подорвавшегося на мине в Агдаме сотрудника полиции

Пострадавший в результате подрыва на противопехотной мине в Агдаме сотрудник полиции госпитализирован в отделение неотложной помощи Бардинской районной центральной больницы.

Пострадавший в результате подрыва на противопехотной мине в Агдаме сотрудник полиции госпитализирован в отделение неотложной помощи Бардинской районной центральной больницы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Сотруднику Агдамского районного управления полиции 1988 года рождения ампутировали правую стопу.

Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Отметим, что 30 июня в Агдамском районе произошел минный инцидент.