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Обнародовано состояние подорвавшегося на мине в Агдаме сотрудника полиции

Обнародовано состояние подорвавшегося на мине в Агдаме сотрудника полиции Пострадавший в результате подрыва на противопехотной мине в Агдаме сотрудник полиции госпитализирован в отделение неотложной помощи Бардинской районной центральной больницы.
Здоровье
30 июня 2025 г. 11:22
Обнародовано состояние подорвавшегося на мине в Агдаме сотрудника полиции

Пострадавший в результате подрыва на противопехотной мине в Агдаме сотрудник полиции госпитализирован в отделение неотложной помощи Бардинской районной центральной больницы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Сотруднику Агдамского районного управления полиции 1988 года рождения ампутировали правую стопу.

Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Отметим, что 30 июня в Агдамском районе произошел минный инцидент.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün Ağdamda minaya düşən polisin son vəziyyəti açıqlanıb

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