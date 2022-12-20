На что чаще всего жалуются в TƏBIB?

В этом году в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) поступило 2173 жалоб

В этом году в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) поступило 2 173 жалобы.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов сказал на отчетной конференции "TƏBİB - современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, видение будущего".

По его словам, 28% обращений составили жалобы на процедуры обследования и лечения, 20% - на инфраструктуру предприятия, 13% - на нарушение правил этического поведения, 13% - на нарушение трудовых отношений.

"Каждое поступившее обращение рассматривается соответствующими структурными органами TƏBİB и гражданам представляется информация о результатах расследования и принятых мерах", - сказал он.