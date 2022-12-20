О нас

На что чаще всего жалуются в TƏBIB?

На что чаще всего жалуются в TƏBIB? В этом году в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) поступило 2173 жалоб
Здоровье
20 декабря 2022 г. 11:41
На что чаще всего жалуются в TƏBIB?

В этом году в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) поступило 2 173 жалобы.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов сказал на отчетной конференции "TƏBİB - современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, видение будущего".

По его словам, 28% обращений составили жалобы на процедуры обследования и лечения, 20% - на инфраструктуру предприятия, 13% - на нарушение правил этического поведения, 13% - на нарушение трудовых отношений.

"Каждое поступившее обращение рассматривается соответствующими структурными органами TƏBİB и гражданам представляется информация о результатах расследования и принятых мерах", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TƏBİB-ə daxil olan şikayətlərin məzmunu açıqlanıb

Самое важное

Произошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоПроизошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 09:46
Дорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
ФотоДорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
19 декабря 2022 г. 17:57
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Российский эксперт объявлен в международный розыск
Российский эксперт объявлен в международный розыск
19 декабря 2022 г. 16:29
Машины МККК и скорая из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
ФотоМашины МККК и "скорая" из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
19 декабря 2022 г. 13:14
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
19 декабря 2022 г. 11:57
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 15:18
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
ФотоНачальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
17 декабря 2022 г. 13:25
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
17 декабря 2022 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi