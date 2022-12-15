Обнародовано последнее состояние пострадавших в Кяльбаджаре при подрыве на мине граждан

14 декабря три человека (в том числе гражданские лица), получившие ранения при взрыве мины, произошедшем в Кяльбаджаре, были госпитализированы в больницу имени Аббаса Саххата при объединенной больнице города Гянджи.

14 декабря трое гражданских лиц, получивших ранения при взрыве мины, произошедшем в Кяльбаджаре, были госпитализированы в больницу имени Аббаса Саххата при объединенной больнице города Гянджи.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBIB.

Раненым, поступившим в больницу 15 декабря около 05:10, были оказаны необходимые медицинские услуги: "В настоящее время лечение одного из них продолжается в Гянджинской международной больнице. Состояние стабильное, завтра предстоит операция. Лечение двух пострадавших продолжается в больнице имени Аббаса Саххата. Их состояние тоже стабильно".

Отметим, что вчера в Кяльбаджарском районе 8 человек, из которых 4 военнослужащих, подорвались на минах, один из них стал шехидом.