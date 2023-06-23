Обнародовано количество зараженных в Азербайджане ВИЧ за последние 36 лет

Обнародовано количество зараженных в Азербайджане ВИЧ за последние 36 лет.

Обнародовано количество зараженных в Азербайджане ВИЧ за последние 36 лет.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель директора Республиканского центра борьбы со СПИДом Минздрава Гюнеш Джафарова.

По ее словам, несмотря на принимаемые меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом в мире, скорость распространения инфекции продолжается: "По сравнению со странами региона Азербайджан классифицируется как страна с самым низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции. Проблема ВИЧ/СПИДа находится под контролем Министерства здравоохранения. Целенаправленная деятельность среди групп риска позволяют удерживать ВИЧ-инфекцию на концентрированной стадии".

Г.Джафарова подчеркнула, что в Азербайджане инфекция распространена, главным образом, среди наркозависимых лиц, относящихся к группе высокого риска: "Впервые в нашей стране СПИД был выявлен и зарегистрирован в 1987 году. И с того времени до конца 2022 года в Республиканском центре по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения официально зарегистрированы 8 563 человека с ВИЧ-инфекцией. Из них 69,5 процента мужчины и 30,5 процента женщины".