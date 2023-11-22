Обнародовано количество трансплантаций органов, выполненных по ОМС за последние три месяца

С августа этого года в рамках обязательного медицинского страхования в стране выполнены 37 операций по пересадке органов, в том числе - 21 операция на почках, 15 на печени и 1 на костном мозге.

С августа этого года в рамках обязательного медицинского страхования в стране выполнены 37 операций по пересадке органов, в том числе - 21 операция на почках, 15 на печени и 1 на костном мозге.

Как передает Report, об этом сообщила глава департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Представитель агентства напомнила, что годовой лимит на операции по пересадке печени, почек и костного мозга установлен в 100, 150 и 20 соответственно.

Отметим, что пакет услуг ОМС был обновлен в августе этого года, количество медицинских услуг увеличилось до 3 315. Новые услуги также включают операции по пересадке сухожилий, мышц, костного мозга, почек и печени.