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Обнародовано количество трансплантаций органов, выполненных по ОМС за последние три месяца

Обнародовано количество трансплантаций органов, выполненных по ОМС за последние три месяца С августа этого года в рамках обязательного медицинского страхования в стране выполнены 37 операций по пересадке органов, в том числе - 21 операция на почках, 15 на печени и 1 на костном мозге.
Здоровье
22 ноября 2023 г. 14:07
Обнародовано количество трансплантаций органов, выполненных по ОМС за последние три месяца

С августа этого года в рамках обязательного медицинского страхования в стране выполнены 37 операций по пересадке органов, в том числе - 21 операция на почках, 15 на печени и 1 на костном мозге.

Как передает Report, об этом сообщила глава департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Представитель агентства напомнила, что годовой лимит на операции по пересадке печени, почек и костного мозга установлен в 100, 150 и 20 соответственно.

Отметим, что пакет услуг ОМС был обновлен в августе этого года, количество медицинских услуг увеличилось до 3 315. Новые услуги также включают операции по пересадке сухожилий, мышц, костного мозга, почек и печени.

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Версия на азербайджанском языке Son üç ayda icbari tibbi sığorta ilə icra edilmiş orqan transplantasiyasının sayı məlum olub

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