Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок

Обнародовано количество медицинских масок, произведенных в Азербайджане с начала пандемии.

Обнародовано количество медицинских масок, произведенных в Азербайджане с начала пандемии.

В ответ на запрос Report в Кабмине отметили, что основными факторами успешно осуществляемой в Азербайджане социальной политики являются человеческий фактор, обеспечение здоровья населения.

"В то время, когда над миром нависла угроза коронавируса, в Азербайджане за короткое время было организовано производство медицинских масок, в нашей стране была сформирована инфраструктура, отвечающая призывам современности, удовлетворен спрос населения в медмасках. Так, на сегодняшний день в стране произведено более 38,6 миллионов медицинских масок", - заявили в правительстве.