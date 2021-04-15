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Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок

Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок Обнародовано количество медицинских масок, произведенных в Азербайджане с начала пандемии.
Здоровье
15 апреля 2021 г. 16:10
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок

Обнародовано количество медицинских масок, произведенных в Азербайджане с начала пандемии.

В ответ на запрос Report в Кабмине отметили, что основными факторами успешно осуществляемой в Азербайджане социальной политики являются человеческий фактор, обеспечение здоровья населения.

"В то время, когда над миром нависла угроза коронавируса, в Азербайджане за короткое время было организовано производство медицинских масок, в нашей стране была сформирована инфраструктура, отвечающая призывам современности, удовлетворен спрос населения в медмасках. Так, на сегодняшний день в стране произведено более 38,6 миллионов медицинских масок", - заявили в правительстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda indiyədək istehsal olunan maskaların sayı açıqlanıb - EKSKLÜZİV

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