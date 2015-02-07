​Обнародовано количество обращений в Клинический медицинский центр за январь этого года

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ За январь текущего года в Клинический медицинский центр (КМЦ) обратилось в целом 3 531 человек. Об этом заявил Report главврач КМЦ Султан Алиев.

По его словам, 813 человек поступило в связи с хирургическим лечением заболеваний, 942 человека - на амбулаторное лечение: "В отдел терапии поступило 606 больных. В то же время, 101 человек обратился амбулаторно. 401 больных поступило с инфекционными заболеваниями, 22 обратились амбулаторно. В родильный отдел поступило 268 женщин, из них 173 произвели ребенка на свет естественным путем, 95 - с помощью кесарева сечения. В гинекологический отдел поступило 130 больных. В токсикологический отдел поступило 236 больных, 12 человек обратились амбулаторно".