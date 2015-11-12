​Обнародовано количество донорской крови, собранной во время акций по сдаче крови

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В ходе добровольных акций по сдаче крови, прошедших в Баку и регионах при организации министерства здравоохранения, за 9 месяцев этого года собрано 24 128 770 мл крови.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в акциях приняло участие 51 367 добровольных доноров.

Большая часть собранной крови сдана в Центральный банк крови, Национальный центр онкологии и Республиканский клинический медицинский центр. Донорская кровь и ее компоненты будут использованы для лечения больных с гемофилией и талассемией, а также всех нуждающихся в крови больных.

Акции по сдаче крови продолжатся.