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Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за неделю

Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за неделю 16:48 Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за неделю В Азербайджане обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных за прошлую неделю (7-13 августа).
Здоровье
14 августа 2023 г. 17:26
Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за неделю

В Азербайджане обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных за прошлую неделю (7-13 августа).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за это время было зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19.

7 человек выздоровели, двое скончались.

До сих пор, в стране выявлено 832 044 случаев заражения COVID-19, из которых 821 738 прошли лечение и выздоровели. В настоящее время насчитывается 11 больных, скончались 10 295 человек.

Согласно информации, за последнюю неделю в связи с выявлением новых случаев заражения было выполнено 2 028 тестов, всего - 7 665 921 тест.

При этом за последнюю неделю в стране вакцинировано 83 человека.

Общее количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 968 691.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals weekly COVID statistics 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son bir həftədə koronavirusa yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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